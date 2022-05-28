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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05

особового складу / personnel - близько/ about 30000 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1330 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3258 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 628 (+5) од,

РСЗВ / MLRS - 203 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,

літаків / aircraft – 207 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 174 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 503 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles - 116 (+1),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2226 (+0) од,

спеціальна техніка / special equipment - 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka and Kryvyi Rih direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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