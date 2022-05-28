Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05
особового складу / personnel - близько/ about 30000 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1330 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3258 (+12) од,
артилерійських систем / artillery systems – 628 (+5) од,
РСЗВ / MLRS - 203 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,
літаків / aircraft – 207 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 174 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 503 (+0),
крилаті ракети / cruise missiles - 116 (+1),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2226 (+0) од,
спеціальна техніка / special equipment - 48 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka and Kryvyi Rih direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine