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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 28.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 69700 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2640 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5378 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1698 (+8) од,

РСЗВ / MLRS – 379 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 192 (+0) од,

літаків / aircraft – 272 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 251 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1401 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 351 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4088 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 151 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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