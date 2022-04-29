Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 30

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.04

особового складу / personnel - близько/ about 23000 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 986 (+16) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2418 (+29) од,

артилерійських систем / artillery systems – 435 (+4) од,

РСЗВ / MLRS - 151 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 73 (+1) од,

літаків / aircraft – 189 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки / vehicles - 1695 (+7) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 229 (+14).

Спеціальна техніка / special equipment - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).

‼️Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Стратегические "успехи" "специальной военной операции". Если просто записать в столбик
Сегодня 12:19    4
Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд
Сегодня 10:35    90
Харьков станет городом-партнером Люблина
Сегодня 10:21    123
Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине
Сегодня 10:09    164
Выживший матрос потопленного крейсера «Москва» подтвердил большие потери
Сегодня 09:57    195
Керівництво ОПЗ, яке виплатило собі 7 мільйонів премії, звільнили
Сегодня 09:45    165
Генштаб ЗСУ: російські військові викрали понад 60 тонн пшениці з окупованого ними міста
Сегодня 09:34    118
ОБСЕ сообщила о закрытие мониторинговой миссии в Украине
Сегодня 09:22    123
Обыски и выезд под обстрелами: как живет оккупированный Великий Бурлук
Сегодня 09:11    150
Український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за російськими правилами
Сегодня 09:01    124
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 