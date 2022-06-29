Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 69

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06

особового складу / personnel - близько/ about 35450 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1572 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3720 (+16) од,

артилерійських систем / artillery systems – 781 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - 246 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 103 (+1) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 640 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles - 142 (+3),

кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2598 (+9) од,

спеціальна техніка / special equipment - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
Сегодня 09:52    43
Трофейного Чмоню обменяли на наших защитников
Сегодня 09:41    73
СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині
Сегодня 09:31    65
WSJ: у США зупинили танкер із нафтопродуктами з Росії
Сегодня 09:20    90
Записи з камер спростовують заяви міноборони рф щодо удару по Кременчуку - ЗМІ
Сегодня 09:09    107
У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці
Сегодня 08:38    83
У слідкомі рф заявляють, що не віддадуть на обмін українських військовополонених
Сегодня 08:20    139
Канада надасть додаткову фінансову допомогу Україні
Сегодня 07:58    105
Кому треба підтягувати свою русофобію?
Сегодня 07:39    132
США вдарили по лаптестану новими санкціями
Сегодня 07:30    120
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 