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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно

особового складу / personnel - близько/ about 47100 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1947 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4269 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1060 (+10) од,

РСЗВ / MLRS - 279 (+5) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 149 (+1) од,

літаків / aircraft – 234 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 203 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 844 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles - 196 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3188 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment - 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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