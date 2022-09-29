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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 58580 (+430) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2325 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4909(+20) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1385 (+4) од,

РСЗВ / MLRS – 331 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 175 (+0) од,

літаків / aircraft – 262 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 995 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+4),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3751 (+9) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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