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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 70250 (+550) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2659 (+19) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5401(+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1708 (+9) од,

РСЗВ / MLRS – 380 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 195 (+3) од,

літаків / aircraft – 273 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 252 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1406 (+5),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 351 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4107 (+19) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 152 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно

Новости портала «Весь Харьков»

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