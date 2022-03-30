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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.03 were approximately:

особового складу / personnel - близько/ about 17300 осіб,

танків / tanks ‒ 605 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1723 од,

артилерійських систем / artillery systems – 305 од,

РСЗВ / MLRS - 96 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 54 од,

літаків / aircraft – 131 од,

гелікоптерів / helicopters – 131 од,

автомобільної техніки / vehicles - 1184 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 81.

Спеціальна техніка / special equipment - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Strike the occupier! Let's win together!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Сухопутні війська ЗС України

Новости портала «Весь Харьков»

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