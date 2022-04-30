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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04

особового складу / personnel - близько/ about 23200 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1008 (+22) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2445 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 436 (+1) од,

РСЗВ / MLRS - 151 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 77 (+4) од,

літаків / aircraft – 190 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки / vehicles - 1701 (+6) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 232 (+4).

Спеціальна техніка / special equipment - 32 (+1).

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).

‼️Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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