Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 59080 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2338 (+13) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4932(+23) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1391 (+6) од,
РСЗВ / MLRS – 333 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+1) од,
літаків / aircraft – 264 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 225 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1003 (+8),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3768 (+17) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua