Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 60

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.01.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 106720 (+760) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3031 (+2) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6084 (+9) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2021 (+5) од,

РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 213 (+0) од,

літаків / aircraft – 283 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1792 (+46),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+12),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4720 (+13) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 1 січня
Сегодня 09:25    35
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 01 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:15    42
"Ствол 2 блока сигарет стоит" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:52    78
С начала войны из плена оккупантов удалось освободить 1596 украинцев
Сегодня 08:38    76
«Бойові комарі» та російський паспорт Зеленського: 5 найабсурдніших фейків росіян за час повномасштабної війни
Сегодня 08:24    91
Ми вистояли (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:09    93
«Нехай 2023 рік обов’язково стане роком ПЕРЕМОГИ!» – Очільник СБУ Василь Малюк
Сегодня 07:55    88
Серьёзных повреждений энергосистемы Украины удалось избежать благодаря работе украинской ПВО, - Министр энергетики
Сегодня 07:41    121
Шановні українці! 2022-й рік був роком величезних випробувань, а також масштабних змін
Сегодня 07:28    100
Деньги не пахнут? Французская компания Bonduelle пробила очередное дно (ФОТО)
Сегодня 07:15    146
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 