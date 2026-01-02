Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.26
особового складу / personnel – близько 1 209 880 (+910) осіб / persons
танків / tanks – 11 494 (+6) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 851 (+2) од.
артилерійських систем / artillery systems – 35 720 (+42) од.
РСЗВ / MLRS – 1 589 (+2) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 267 (+1) од.
літаків / aircraft – 434 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 99 043 (+590) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 137 (+1) од.
кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 72 587 (+169) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 035 (+0) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua