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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.02.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 129030 (+610) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3211 (+2) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6382 (+0) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2212 (+5) од,

РСЗВ / MLRS – 458 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 222 (+1) од,

літаків / aircraft – 293 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1951 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 796 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5064 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 200 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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