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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.07.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 229660 (+790) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7888 (+20) од,

артилерійських систем / artillery systems – 4188 (+26) од,

РСЗВ / MLRS – 637 (+5) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 390 (+1) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3557 (+12),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6816 (+22) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 583 (+3).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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