Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:02
Просмотров: 118

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.01.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 108190 (+750) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3036 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6100 (+7) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2033 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 424 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 214 (+1) од,

літаків / aircraft – 283 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 270 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1839 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4735 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пожежник з Німеччини Нільc Сал допомагає українським рятувальникам на Харківщині
Сегодня 10:09    43
Украина: 7 причин для оптимизма – Atlantic council
Сегодня 09:55    76
У мордорі серйозні претензії до небесної канцелярії
Сегодня 09:43    104
На Херсонщине оккупанты изымают имущество у предпринимателей
Сегодня 09:31    77
Ущерб экологии Украины в результате российской агрессии оценивается в десятки миллиардов долларов
Сегодня 09:07    101
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 03 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:02    103
Макеевский мандраж
Сегодня 08:55    155
Харківщина. 3 січня
Сегодня 08:47    112
Військкомат у москві закидали коктейлями Молотова
Сегодня 08:43    160
Економимо електроенергію разом
Сегодня 08:31    110
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 