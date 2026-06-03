Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.06.2026:
особового складу / personnel – близько 1 368 040 (+1130) осіб / persons
танків / tanks – 11 974 (+5) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 673 (+7) од.
артилерійських систем / artillery systems – 43 172 (+60) од.
РСЗВ / MLRS – 1 826 (+5) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 403 (+3) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 1 548 (+6) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 325 615 (+1853) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 733 (+40) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 102 575 (+437) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 245 (+4) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua