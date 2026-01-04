Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:48
Просмотров: 59

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.01.26

особового складу / personnel – близько 1 211 530 (+900) осіб / persons

танків / tanks – 11 499 (+2) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 855 (+0) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 756 (+12) од.

РСЗВ / MLRS – 1 590 (+0) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 268 (+1) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 99 860 (+278) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 72 776 (+88) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 035 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Какие силы и средства США были сконцентрированы против Венесуэлы (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:45    6
Рабство у совєцькому союзі: дозвіл селянину для поїздки в Київ, щоб купити хліба, 1951 рік
Сегодня 07:40    16
Міненерго проінформувало про ситуацію в енергосистемі України
Сегодня 07:37    29
россия может потерять миллиарды долларов инвестиций в Венесуэлу из-за свержения Мадуро
Сегодня 07:32    34
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:28    34
Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
Сегодня 07:20    45
Кінець епохи Мадуро
Сегодня 07:16    49
Феєрверки в Криму від “Примар” ГУР ― епізоди ліквідації ворожих систем ППО, авіації, флоту та інших цілей у 2025 році
Сегодня 07:12    54
Деталі операції “Абсолютна рішучість”
Сегодня 07:03    52
Віцепрезидент Делсі Родрігес "жива та легітімна"
Сегодня 06:59    48
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 