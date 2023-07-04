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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.07.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 231030 (+770) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4059 (+2) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7908 (+9) од,

артилерійських систем / artillery systems – 4252 (+32) од,

РСЗВ / MLRS – 647 (+6) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 394 (+3) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3602 (+29),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1264 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6843 (+9) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 590 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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