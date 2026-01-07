Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.01.26
особового складу / personnel – близько 1 214 500 (+1 040) осіб / persons
танків / tanks – 11 515 (+3) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 865 (+2) од.
артилерійських систем / artillery systems – 35 857 (+26) од.
РСЗВ / MLRS – 1 595 (+2) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 269 (+0) од.
літаків / aircraft – 434 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 101 849 (+406) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 73 224 (+122) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 037 (+1) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua