Надзвичайне
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.01.26

особового складу / personnel – близько 1 214 500 (+1 040) осіб / persons

танків / tanks – 11 515 (+3) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 865 (+2) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 857 (+26) од.

РСЗВ / MLRS – 1 595 (+2) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 269 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 101 849 (+406) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 73 224 (+122) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 037 (+1) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

