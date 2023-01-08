Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 120

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.01.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 111170 (+430) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6130 (+5) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2065 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 431 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 217 (+0) од,

літаків / aircraft – 285 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1849 (+5),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4801 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 183 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Президент Европарламента поддержала передачу Украине танков Leopard
Сегодня 10:45    12
Под новую волну мобилизации попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга
Сегодня 10:31    46
Встреча уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой может состояться в скором времени в Турции
Сегодня 10:00    64
Харківщина. 8 січня
Сегодня 09:15    96
"Сказали: "Камни надо покрасить!" Ну вот, красили камни!" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:09    119
Україна хоче від Ізраїлю трохи правди
Сегодня 08:57    142
Найзатятіші бої в Україні відбуваються… довкола бізнес-інтересів найулюбленішого зека Путіна
Сегодня 08:45    129
Оккупанты планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища
Сегодня 08:22    120
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:20    103
Російська влада 15 січня може оголосити про додаткову мобілізацію
Сегодня 08:10    114
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 