Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 121

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.04.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 178150 (+470) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7024 (+4) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2740 (+13) од,

РСЗВ / MLRS – 533 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 282 (+0) од,

літаків / aircraft – 307 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2312 (+14),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 911 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5602 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 309 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Німеччина планує збільшити витрати на боротьбу з дронами через шпигунство
Сегодня 10:26    130
Порівняння цін на Великодній кошик у 2023 та 2022 році
Сегодня 10:12    140
"Невдале виведення військ США з Афганістану додало сміливості путіну"
Сегодня 09:58    167
Предвыборная растяжка путина
Сегодня 09:17    160
российские ИПСО сейчас генерируются со скоростью сношения кроликов
Сегодня 09:04    157
Україна зробила крок до "роумінгового безвізу" з ЄС: що це означає
Сегодня 08:52    154
Харківщина. 9 квітня
Сегодня 08:50    125
ДБР повідомило про підозру зраднику, який утримував в камерах СІЗО викрадених окупантами патріотів
Сегодня 08:27    124
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:19    140
О перспективах нового «железного занавеса»
Сегодня 08:15    174
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 