Надзвичайне
Сегодня 07:56
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.03.26:

особового складу / personnel – близько 1 275 980 (+990) осіб / persons

танків / tanks – 11 763 (+5) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 177 (+3) од.

артилерійських систем / artillery systems – 38 263 (+61) од.

РСЗВ / MLRS – 1 680 (+1) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 328 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 170 966 (+2 157) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 403 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 31 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 82 791 (+281) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 088 (+1) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

