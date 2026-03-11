Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.03.26:
особового складу / personnel – близько 1 275 980 (+990) осіб / persons
танків / tanks – 11 763 (+5) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 177 (+3) од.
артилерійських систем / artillery systems – 38 263 (+61) од.
РСЗВ / MLRS – 1 680 (+1) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 328 (+0) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 170 966 (+2 157) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 31 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 82 791 (+281) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 088 (+1) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua