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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.04.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 179320 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3644 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7038 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2765 (+15) од,

РСЗВ / MLRS – 535 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 282 (+0) од,

літаків / aircraft – 307 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 293 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2332 (+9),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 911 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5620 (+13) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 316 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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