Сегодня 06:55
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.03.26:

особового складу / personnel – близько 1 279 170 (+740) осіб / persons

танків / tanks – 11 781 (+4) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 213 (+1) од.

артилерійських систем / artillery systems – 38 438 (+17) од.

РСЗВ / MLRS – 1 686 (+0) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 332 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 179 270 (+1 984) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+65) од.

кораблі / катери / ships / boats – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 83 513 (+110) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 089 (+1) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

