Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.03.26:
особового складу / personnel – близько 1 279 170 (+740) осіб / persons
танків / tanks – 11 781 (+4) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 213 (+1) од.
артилерійських систем / artillery systems – 38 438 (+17) од.
РСЗВ / MLRS – 1 686 (+0) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 332 (+0) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 179 270 (+1 984) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+65) од.
кораблі / катери / ships / boats – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 83 513 (+110) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 089 (+1) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua