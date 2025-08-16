Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 29

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.08.25

особового складу / personnel – близько / about 1069050 (+1010) осіб / persons

танків / tanks – 11112 (+6) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23135 (+2) од

артилерійських систем / artillery systems – 31540 (+42) од

РСЗВ / MLRS – 1467 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+0) од

літаків / aircraft – 422 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51342 (+152)

крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58733 (+137)

спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БЕБ у Чернівецькій області викрили схему розтрати коштів комунального підприємства
Сегодня 07:32    20
"єОселя" стане доступнішою: кому держава компенсує частину внесків
Сегодня 07:23    23
Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю августа в цифрах
Сегодня 07:17    45
Пресса про зустріч Трампа і путіна
Сегодня 07:14    47
Зучтріч Трампа і путіна - ВЕЛИКЕ НІ ПРО ЩО
Сегодня 07:07    70
Компанія з Бельгії постачала до росії сировину військового значення, але їй нічого за це не буде, - De Morgen
Сегодня 07:01    57
«Мальчік в красних трусіках» та інші окупанти: артилерія бригади «Гарт» нищить ворога під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 06:52    66
Появились детальные снимки расположение пусковых точек «шахедов» на примере Приморско-Ахтарска
Сегодня 06:46    68
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:36    69
СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині «схему» розкрадання державного газу на 251 млн грн
Сегодня 06:27    85
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 