Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.08.25

особового складу / personnel – близько / about 1070890 (+940) осіб / persons

танків / tanks – 11118 (+2) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23148 (+5) од

артилерійських систем / artillery systems – 31632 (+43) од

РСЗВ / MLRS – 1469 (+1) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1208 (+0) од

літаків / aircraft – 422 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51685 (+157)

крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58937 (+116)

спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

