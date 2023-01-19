Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 53

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.01.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 118530 (+760) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6235 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2122 (+14) од,

РСЗВ / MLRS – 442 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) од,

літаків / aircraft – 287 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1882 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 749 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4896 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 190 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нападение на Украину из Беларуси маловероятно
Сегодня 08:41    15
В рф готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей
Сегодня 08:30    41
ISW, 18 января
Сегодня 08:14    59
Бюджет мордору не витримує війни. А справжні санкції лише почалися
Сегодня 08:09    60
Новости из США. Среда, 18 января 2023. Краткая сводка
Сегодня 08:05    77
«"200"-х — дох#я, "300"-х — дох*я! п*здец! думал, я на курорт поеду — я *бал такой курорт» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:00    72
Чому ЗСУ потрібні саме "Леопарди"?
Сегодня 07:48    96
Справа Микитася, який намагався підкупити міського голову Дніпра Філатова, йде на фінішну пряму
Сегодня 07:39    82
10 хороших новин 18 січня
Сегодня 07:33    99
Новости страны-бензоколонки (в прошлом)
Сегодня 07:29    109
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 