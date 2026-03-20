Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.03.26

особового складу / personnel – близько 1 285 700 (+1 610) осіб / persons

танків / tanks – 11 789 (+3) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 254 (+21) од.

артилерійських систем / artillery systems – 38 569 (+31) од.

РСЗВ / MLRS – 1 691 (+0) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 333 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 187 204 (+1 480) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 84 374 (+245) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 096 (+4) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

