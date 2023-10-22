Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.10.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 293830 (+980) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 5081 (+18) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 9631 (+19) од,
артилерійських систем / artillery systems – 7032 (+15) од,
РСЗВ / MLRS – 825 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 549 (+1) од,
літаків / aircraft – 320 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5339 (+9),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1535 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9404 (+13) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 991 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua