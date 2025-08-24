Надзвичайне
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.08.25

особового складу / personnel – близько / about 1076070 (+910) осіб / persons

танків / tanks – 11129 (+0) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23167 (+3) од

артилерійських систем / artillery systems – 31898 (+40) од

РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1211 (+1) од

літаків / aircraft – 422 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53056 (+121)

крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59593 (+81)

спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

