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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.05.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 981850 (+1000) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10858 (+4) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22641 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 28320 (+51) од,

РСЗВ / MLRS – 1397 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+2) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37631 (+264),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3256 (+53),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49843 (+92) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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