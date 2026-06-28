Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.06.26
особового складу / personnel – близько 1 400 970 (+1 250) осіб / persons
танків / tanks – 12 063 (+3) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 844 (+9) од.
артилерійських систем / artillery systems – 44 920 (+63) од.
РСЗВ / MLRS – 1 901 (+2) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 454 (+7) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 1 754 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 377 500 (+1 889) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 790 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 113 135 (+501) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 360 (+7) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Strike the occupier! Together we will win!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua