Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:21
Просмотров: 89

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.06.26

особового складу / personnel – близько 1 403 550 (+1 350) осіб / persons

танків / tanks – 12 067 (+1) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 851 (+6) од.

артилерійських систем / artillery systems – 45 040 (+71) од.

РСЗВ / MLRS – 1 901 (+0) од.

засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 455 (+1) од.

літаків / aircraft – 436 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 777 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 381 176 (+1 952) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 797 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 114 104 (+492) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 368 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ukraine Recovery Conference 2026: мільярдні інвестиції, нові фонди відновлення та посилення партнерства України з Європою
Сегодня 08:11    3
Оперативна інформація станом на 08:00 30.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    16
Незаконне збагачення чинного нардепа на 13 млн грн: слідство завершено
Сегодня 08:02    32
Важкі бомбери завдають нищівних ударів: вражаючі кадри від РУБпАК «PRIME» (ВІДЕО)
Сегодня 07:56    32
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:48    126
росія під виглядом цивільної роботи заманила в армію близько 800 перуанців
Сегодня 07:41    67
До кінця року держава буде винна банкам 10 мільярдів гривень компенсацій – НБУ
Сегодня 07:33    73
Дебензинізація окупантів у Криму — “Примари” ГУР продовжують системне знищення ворожої військової логістики
Сегодня 07:26    61
«Вирішення питання» з кол-центрами: підозрюється нардеп
Сегодня 07:19    76
Розкопки у Пужниках. Відсутність масових жертв - "важкі новини" для Варшави, зате закономірність для історичної науки
Сегодня 07:11    95
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 