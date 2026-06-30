Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.06.26
особового складу / personnel – близько 1 403 550 (+1 350) осіб / persons
танків / tanks – 12 067 (+1) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 851 (+6) од.
артилерійських систем / artillery systems – 45 040 (+71) од.
РСЗВ / MLRS – 1 901 (+0) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 455 (+1) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 777 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 381 176 (+1 952) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 797 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 114 104 (+492) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 368 (+2) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua