Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 86

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 207910 (+470) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3802 (+0) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7472 (+3) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3460 (+15) од,

РСЗВ / MLRS – 575 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 333 (+1) од,

літаків / aircraft – 313 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3124 (+32),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1107 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6230 (+11) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 454 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ігор Терехов про укриття та бомбосховища
Сегодня 09:38    37
ЧВК «Вагнер» вербует новобранцев в Twitter и Facebook, – Politico
Сегодня 09:14    58
Завдяки СБУ 15 років за ґратами проведе агент фсб, який готував повітряну атаку на електропідстанції Кропивницького
Сегодня 09:02    68
Харківщина. 31 травня
Сегодня 08:57    66
У Харкові відбудеться фотовиставка «Втрачене дитинство», присвячена дітям, які загинули через війну
Сегодня 08:51    67
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:48    74
«Ураження військових цілей в Україні» та «провал контрнаступу»
Сегодня 08:40    104
Страны G7 ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны, пишет La Repubblica
Сегодня 08:30    83
"Качки" прилетіли. Які безпілотники атакували Москву і для чого - ВВС
Сегодня 08:18    137
ISW, 30 мая
Сегодня 08:11    95
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 