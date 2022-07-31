Загарбники ніяк не проведуть «референдум» і страждають від рейдів партизан. Дайджест новин з тимчасово окупованих територій

Разом з Центром національного спротиву продовжуємо дайджест новин з тимчасово окупованих територій. У цих матеріалах розповідатимемо про українців, які героїчно чинять опір ворогу.

● росіяни так і не змогли взяти під контроль окуповані території: партизани нищать мости й підривають ворожі екіпажі

На тижні партизани підірвали залізничне полотно, яке використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку міст Василівка та Токмак.

А у Херсоні підірвався автомобіль з екіпажем окупаційної поліції – один поліцай помер від понаднормової кількості заліза в організмі, один в лікарні з тим же діагнозом.

● Ворог шукає масовку для акцій з нібито підтримки місцевими «референдуму»

В тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську почався пошук колаборантів, які будуть створювати масовку в акціях підтримки «референдуму». В основному така картинка має працювати для громадян рф, аби зменшити градус незадоволення війною серед місцевого населення.

● росіяни мають дефіцит робочої сили

Загалом з пошуком колаборантів в росіян не дуже виходить, адже місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Так, для обслуговування окупантів на новозахоплених землях Луганської області не вистачає медперсоналу. Водночас поранених росіян стає все більше. Тому в область завезли лікарів з Новосибірська та Волгограда.

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Джерело: https://t.me/spravdi/14421

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