Загарбники обстріляли Харків та Сумщину, лісова пожежа з області перекинулася в рф

Зібрали головні новини ночі та ранку, які ви могли пропустити:

● Від початку війни росіяни вбили понад сім тисяч мирних українців. Нацполіція з початку повномасштабного вторгнення рф зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів, від дій окупантів загинули понад сім тисяч мирних жителів України. Такі цифри навів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері телемарафону,

● Унаслідок обстрілу Сумщини лісова пожежа перекинулася на територію рф. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький:

«Пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому «0» і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу».

● Вночі ворог обстріляв Харків. «Уночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл», – розповів мер Ігор Терехов.

Джерело: https://t.me/spravdi/16468

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