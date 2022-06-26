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Загарбники поцілили у ядерну підкритичну установку в Харкові
Окупаційні війська рф обстріляли ЯПУ «Джерело нейтронів», у результаті чого пошкоджено будівлі та інфраструктуру об'єкта. Про це повідомили у Харківському фізико-технічному інституті.
Пошкоджень зазнала північна стіна прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції, вентиляційна труба основної будівлі установки, система охолодження клістронної галереї прискорювача, – прокоментували у закладі.
Наразі радіаційний фон на підприємстві у межах норми.
Источник: https://t.me/spravdi/11592