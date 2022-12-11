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Загарбники продовжують утримувати в Оленівці на Донеччині близько 150 полонених

Загарбники продовжують утримувати в Оленівці на Донеччині близько 150 полонених

Йдеться як про військовослужбовців Сил оборони, так і про цивільних, зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець.

- Нас укотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять її.

Лубінець підкреслив, що й досі українська влада не володіє додатковою інформацією, окрім раніше озвученої, щодо вибуху в одному з бараків в Оленівці, внаслідок якого загинули 50 українських військовополонених.

Джерело: https://t.me/spravdi/22325

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