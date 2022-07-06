Загарбники шантажують українців позбавленням батьківських прав

Окупаційна «влада» примушує батьків віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, повідомляє ГУР.

● У Пологівському районі Запорізької області росіяни в закладах освіти всюди запровадили російську навчальну програму з вчителями та вихователями з рф.

● У разі спротиву, дітей забиратимуть з сімей і відправлятимуть до інтернатів.

● Батьків каратимуть адміністративними заходами – чоловіків направлять до «армії днр», жінок – прибирати місто.

Источник: https://t.me/spravdi/12459

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