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Загарбники витрачають близько $900 мільйонів в день на війну в Україні – Newsweek

Загарбники витрачають близько $900 мільйонів в день на війну в Україні – Newsweek

Вторгнення в Україну триває вже третій місяць, і для підтримки військового наступу рф потрібно близько $900 млн на день.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на головного редактора військового інформагентства SOFREP Шона Спунтса.

За його оцінкою, у $900 млн на день входять: виплати російським солдатам, що воюють в Україні; забезпечення їх амуніцією, боєприпасами та ракетами; вартість відновлення втраченої чи пошкодженої військової техніки.

За словами Спунтса, росія також заплатила за тисячі крилатих ракет, запущених під час війни, кожна з яких коштує близько $1,5 млн. Невдачі дорого обходяться як у фінансовому плані, так і з точки зору людських жертв, хоча кремль не наважується оприлюднити дані про військові втрати.

Водночас названі цифри не враховують, скільки грошей росія могла втратити через санкції, введені проти неї після початку вторгнення.

Як відомо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинить спротив російським військам і завдають їм великих втрат

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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