Загарбники у тимчасово окупованому Криму проводять заходи з мілітаризації дітей

До «військово-патріотичного виховання» окупанти залучили найманців пвк «левадія», зазначили у Центрі національного спротиву.

Дітей навчали стрільбі з автоматичної зброї та наданню першої медичної допомоги. Ця політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.

У ЦНС наголошують, що армія окупантів за підтримки міноборони рф організовує на ТОТ осередки «юнармії» (як «гітлерюгенд» у нацистській Німеччині), де дітей готують до бойових дій проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/29538

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