Загарбники завдали ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу

росіяни атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: туди 18 червня запустили від 6 до 8 ракет.

Про атаку у своєму телеграмі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Укрінформ.

Це сталося під час повітряної тривоги о пів на 4-ту годину ранку, яку оголосили в більшості регіонів країни.

Посадовець зазначив, що атакували також інші об'єкти інфраструктури, проте деталі повідомить лише згодом.

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!", – написав посадовець.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок цієї події.

Інформацію підтвердили і в телеграм каналі "Оперативний ЗСУ". Там наголосили, що ворог запустив 7 ракет з Білгородської області, які могли поцілити по Кременчуцькому НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури Полтавщини.

"В свою чергу, ворог поширює інформацію, що ракети були запущені в напрямку Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинить спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

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