Загарбники зруйнували або пошкодили в Україні 116 тисяч житлових будинків

За попередніми підрахунками, в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тис. житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник директора департаменту житлової політики та благоустрою, начальник відділу формування та реалізації політики з житлових питань Міністерства розвитку громад та територій Світлана Старцева під час онлайн-конференції «Відбудова України. Житло для тих, хто повернувся».

«Станом на 1 червня 3,5 млн українців мають пошкоджене або зруйноване житло. Йдеться про 116 тис. об’єктів загальною площею 14 млн кв.м. З них багатоповерхових будинків — 12,3 тис. (12 млн кв.м), індивідуальних садиб — 104,1 тис. (1,7 млн кв.м). Незначних пошкоджень (до 25%) зазнали 3,8 тис. багатоквартирних та 24,4 тис. індивідуальних будинків. Відновлення шляхом нового будівництва потребують 30 тис. багатоквартирних та 27,3 тис. індивідуальних будинків. Капітального ремонту або реконструкції — 58,5 тис. багатоквартирних та 52,6 тис. індивідуальних будинків», — повідомила Старцева.

За її словами, наразі активно обраховуються загальні збитки, заподіяні житловому фонду. Попередньо ця сума вже перебільшує 100 млрд гривень.

«Але ця робота ще не завершена, ми не скрізь маємо доступ до об’єктів, немає реальної інформації щодо руйнацій, немає оцінки відповідних фахівців», — наголосила вона.

За інформацією, наданою Мінрегіоном, у короткостроковій перспективі (до кінця року) пропонується забезпечити громадян місцями тимчасового перебування/розміщення шляхом сприяння безоплатному транзитному/тимчасовому розміщенню у закладах державної, комунальної або приватної власності, безоплатному розміщенню в приватних житлових будинках.

«Ще одним інструментом, що сприятиме прихистку внутрішньо переміщених осіб, має стати виплата часткової компенсації вартості оренди власникам вільного житла для розміщення переселенців. Кабмін розробляє відповідну постанову для стимулювання таких власників», — повідомила Старцева.

У середньостроковій перспективі, до кінця 2025 року, Мінрегіон планує збільшити кількість приміщень житлового фонду, призначеного для тимчасового проживання, шляхом викупу та нового будівництва; розміщення на приватних ділянках тимчасових споруд для життєзабезпечення населення; проведення робіт з ремонту будинків з незначним пошкодженням; капітального ремонту/реконструкції для переведення приміщень нежитлового фонду у житловий; надання компенсації за зруйноване майно.

У довгостроковій перспективі (до кінця 2032 року) міністерство має намір сконцентрувати зусилля над проєктами будівництва житлового фонду з урахуванням соціально-економічного розвитку громад та регіонів.

Як повідомлялося, за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, мінімальна сума, в яку оцінюються зруйновані та пошкоджені оселі українців, становить 40 млрд доларів. Повноцінний процес відшкодування зруйнованого майна можливий після надходження до України конфіскованих на Заході коштів росії.

Источник: ukrinform.ua

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