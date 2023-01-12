12.01.2023 19:30
Просмотров: 217
Загинула внаслідок агресії російської федерації – поліція вилучила тіло мешканки Ізюмського району
68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами рф селища Сулигівка Ізюмського району.
Снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.
12 січня працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Слідчі дії проводились працівниками Ізюмського РУП за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.