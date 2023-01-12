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12.01.2023 19:30
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Загинула внаслідок агресії російської федерації – поліція вилучила тіло мешканки Ізюмського району

Загинула внаслідок агресії російської федерації – поліція вилучила тіло мешканки Ізюмського району

68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами рф селища Сулигівка Ізюмського району.

Снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.

12 січня працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі дії проводились працівниками Ізюмського РУП за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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