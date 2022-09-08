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Заглухла анексія: в Росії вигадали нову дату "референдумів"

Заглухла анексія: в Росії вигадали нову дату референдумів

Перший заступник голови Ради Федеральних зборів РФ та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак пропонує провести так звані "референдуми з приєднання до РФ" окупованих Росією територій України на початку листопада.

Джерело: "РИА Новости" у Telegram

Пряма мова Турчака: "Референдуми на Донбасі та на "звільнених територіях" буде правильно та символічно провести у День народної єдності 4 листопада".

Нагадаємо: З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія окупувала додаткові території України на Донбасі, а також частину Херсонської та Запорізької областей.

Щоб позначити захоплені землі як російські, окупанти вже кілька разів планували там провести псевдореферендуми, де місцеве населення нібито захоче в РФ.

Проте щоразу плани зривалися через протистояння місцевих мешканців та контрнаступ Збройних сил України.

Зокрема, 5 вересня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що "через всі ці події" окупанти відклали на невизначений термін проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.м

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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