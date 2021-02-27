Происшествия
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27.02.2021 15:39
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Загорелась кислородная труба: в Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице

Загорелась кислородная труба: в Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. Как сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва погиб один человек. Еще один получил ранения, из здания эвакуировали 20 человек.

Сообщается, что в 13:15 в одной из палат на втором этаже загорелась кислородная труба, после чего произошел хлопок.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", - говорится в сообщении.

В то же время директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в Facebook сообщил, что пациентов из городской больницы №1 эвакуируют в другие лечебные учреждения.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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