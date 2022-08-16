«Захід примусив росію до нападу», «Україна вже польська і вона програє у війні». Досліджуємо центральні наративи російської пропаганди

У цьому матеріалі Центр стратегічних комунікацій зібрав головні дезінформаційні наративи, які просуваються москвою у центральноєвропейських країнах, серед яких – дискредитація українців, нівелювання фактів свого злочинного нападу на Україну та зменшення підтримки сусідами.

● «Захід змусив росію напасти на Україну»

Не хижацька путінська диктатура вирішила розшматувати чергову жертву і змусити світ це прийняти, ні, а це «росію оточили вороги і навмисно провокували її приманкою-Україною». Або ж готували з української території напад чи інші провокації.

● «Україна програє війну»

Та щоб там собі не задумали антиросійські сили, «путін всіх переможе»: не тільки у військовому, але й в економічному та політичному протистоянні. Бо санкції б’ють по Заходу більше ніж по росії, а економіка Європи на межі колапсу.

● «Польща анексує Україну»

росія просто шукає спільників, аби розділити з ними не лише території, але й відповідальність за злочин проти сусіднього народу та його державності.

● «Українці під російською окупацією моментально перетворюються на росіян»

Достатньо прийти російським «визволителям» і роздати паспорти з двоголовим орлом, як українці одразу стають етнічними братами смоленців та саратовців. І тільки цього й чекали.

● «Українські переселенці підривають стабільність країни»

У Польщі росіяни активно просувають наратив про «поганих українських біженців». Мета – спровокувати роздратування українцями. Мовляв, вони занадто добре влаштувалися та мають пріоритет перед місцевими мешканцями.

Джерело: https://t.me/spravdi/15381

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