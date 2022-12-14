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Західні санкції діють: доведено Китаєм та Іраном

Західні санкції діють: доведено Китаєм та Іраном

Пекін Путіну не допоможе, а ракет у Росії буде ще менше.

Дві новини потішать кожного українця:

▶️ Китай заборонив постачати власні процесори Росії. Московити сподівалися у виготовленні зброї перейти на китайські напівпровідники, оскільки західні гіганти Intel та AMD заборонили постачання до країни «404» через санкції.

▶️ Іран відмовив Росії у продажу ракет "Зольфагар" з дальністю польоту на 700 км і може обмежити можливості ракети "Фатех", якщо її таки дадуть Москві. Ізраїльська розвідка повідомляє, що Тегеран таким прагне хоче уникнути нових санкцій.

✔️ Висновки приємні. Західні санкції діють, навіть коли їх не помічаєш. У короткостроковій перспективі темпи виробництва високоточної зброї у Росії сповільняться, настане «збройний голод» у військах окупантів.

● Чіпи росіянам потрібні для виготовлення нової зброї, зокрема ракет, безпілотників, а також високотехнологічних прибамбасів на літаки й танки. Рашисти закупилися чіпами до війни й зараз використовують запаси, а ще розбирають побутову техніку, дістаючи напівпровідники звідти. Але запаси закінчаться, а паралельний імпорт Захід прикриває.

● Західні чіпи стоять не лише у російській високоточній зброї, а й навіть у раціях та кустарних БПЛА. Росія здатна зробити ракету для комплексу «Іскандер-К», але не може створити для неї комплекс наведення по GPS. Без нього ракета б’є з точністю до 30-70 м, а з ним – 5-7 м. Різниця відчутна. Те саме з ракетою Х-101, якою росіяни обстрілюють наші міста.

● Складнощі з чіпами означають, що темпи ракетобудування у Росії суттєво сповільняться. За даними ГУР, нині рашисти можуть виготовити близько 40 ракет за місяць. А на один залп по Україні фюреру потрібно вдвічі більше. Отже, ударів буде з часом дедалі менше.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/541

Новости портала «Весь Харьков»

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