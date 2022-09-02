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Захисники України знищили понад сотню росіян та вдарили по поромних переправах і пунктах управління дронами на півдні

Захисники України знищили понад сотню росіян та вдарили по поромних переправах і пунктах управління дронами на півдні

Про це повідомляє ОК «Південь».

Наші ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по дев'яти пунктах управління, двох поромних переправах, двох пунктах управління безпілотниками, а також по засобах ППО та по скупченню ворога.

Загалом за останню добу українські воїни знищили на півдні:

• 102 окупантів;

• шість танків;

• гаубицю «Мста-Б»;

• реактивну систему залпового вогню «Град»;

• мобільний міномет калібру 120 мм;

• вісім одиниць автомобільної й броньованої техніки;

• п'ять складів із боєприпасами на Херсонщині.

Джерело: https://t.me/spravdi/16431

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