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Захист неба рідної землі в руках кожного!
Сьогодні, як ніколи, дуже актуально мати якомога більше інформації про об'єкти в небі. Багато хто звертається до військових з повідомленнями про підозрілі апарати у повітрі. Ця інформація слугує додатковим джерелом для нас. Тепер є офіційна можливість для кожного стати частиною протиповітряної оборони!
● Як долучитись:
1. Наберіть в telegram в пошук "Шось летить".
2. Авторизуйтесь.
3. Повідомляйте бот, коли щось бачите в небі.
@дія https://www.facebook.com/diia.gov.ua
Источник: facebook.com/pvkshid